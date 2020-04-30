مباحث بولاق تضبط تشكيل عصابي بتهمة سرقة مخزن شركة مقاولات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على تشكيل عصابي قام بسرقة مخزن شركة مقاولات ببولاق أبو العلا.

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء مرور المقدم محمد الشموتي، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، والرائد محمد هاني، معاون أول المباحث، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنوا من ضبط سائق له معلومات جنائية مسجلة حال استقلاله سيارة نصف نقل يعمل عليها كسائق مُحمل عليها كمية من قواعد الشدات المعدنية ومستلزماتها الأفيز بإجمالى وزن 1,5 طن "مجهول المصدر".

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، اعترف بسرقة المضبوطات من داخل مخازن إحدى شركات المقاولات المسند إليها أعمال إنشاء وتطوير أحد المناطق بدائرة القسم بالإشتراك مع فرد أمن بشركة المقاولات وعامل له معلومات جنائية.

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عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما أمام العقيد علاء خلف الله، مفتش المباحث، اعترفا بأنهما نظراً لطبيعة عملهما بالشركة وتعيينهما بمخازن العهدة الخاص بالمشروع اختمرت في ذهنهما فكرة سرقة محتوياتها بأسلوب المغافلة وفى سبيل ذلك استعانا بالمتهم الأول لتنفيذ مخططهما وتحميل المسروقات على السيارة قيادته.

وأقر المتهمان بسابقة قيامهما بسرقة كميات من الشدات المعدنية ومستلزماتها من داخل ذات الموقع بذات الأسلوب على فترات والتصرف فيها بالبيع، وتم بإرشادهم ضبط ما يلي عدد (4) جوال بداخلهم كمية من الأفيز الخاصة بالشدات المعدنية وزنت نصف طن تقريباً، لدى عميلهم سيىء النية صاحب محل كائن بدائرة القسم له معلومات جنائية، وكمية من قواعد الشدات المعدنية وزنت نصف طن تقريباً، لدى عميلهم سيىء النية عامل بشركة تجارة كائنة بدائرة القسم وأقروا بأنها من متحصلات وقائع سرقة من داخل مخازن الشركة محل عمل المتهمان الثاني والثالث وباستدعاء المسئول عن شركة المقاولات تعرف على المتهمان الثاني والثالث والمضبوطات، واتهمهم بالسرقة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله العميد محمد محجوب، مأمور قسم بولاق أبو العلا، إلى النيابة العامة.