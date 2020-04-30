بزعم دعم العمالة غير المنتظمة.. سقوط مسجل خطر استولى على 200 ألف من صاحب شركة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على ضبط مسجل خطر، لقيامه بالنصب والاحتيال على أحد المواطنين والاستيلاء على مبلغ 200 ألف جنيه، بزعم مساعدة العمالة غير المنتظمة بالبلاد.

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغًا من رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات - مقيم بالقليوبية بقيام أحد الأشخاص حاصل على دبلوم فنى - مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة ، له معلومات جنائية، بالنصب والاحتيال على المواطنين وإنشائه كيانات "وهمية" واستخراج سجلات تجارية لفتح حسابات بنكية بالعديد من البنوك والاتصال هاتفياً برؤساء مجالس إدارات الشركات والمؤسسـات الكبرى بالبلاد مُنتحلاً صفـــة موظف بإحدى الجهات بالدولــــة

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ويطلب منهم التبرع لمساعــدة المواطنين محدودي الدخل والعمالة غير المنتظمة، نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، بقصد الاستيلاء على أموالهم مُستخدم أرقام هواتف محمولة ليست مسجلة باسمه حتى يكون بمنأى عن ضبطه، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء من الشاكي على مبلغ 200 ألف جنيه مصري تحت ذلك الزعم، وقام بإيداعها في حسابات بالبنوك، ثم قام المتهم بسحبها والاستيلاء عليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول) المستخدم في تلك الواقعة، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.