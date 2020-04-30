بزعم استثمارها .. سقوط مستريح جديد بالإسكندرية استولى على 20 مليون جنيه من المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت مباحث الأموال العامة مستريح بالإسكندرية لقيامه بالاحتيال على عدد من المواطنين، والاستيلاء منهم على نحو 20مليون جنيه بدعوى توظيفها.

تلقى قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا من نائب رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار العقاري وآخرين بقيام مدير مبيعات بشركة تسويق وصاحب شركة دعاية وإعلان-مقيم بمحافظة الإسكندرية بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين مُتخذاً من مقر الشركة خاصته الكائنة بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وقيامه بتلقي مبالغ مالية من الشاكين بلغت 20 مليون جنيه بزعم توظيفها واستثمارها لهم في تجارة الإلكترونيات وأجهزة المحمول مقابل حصولهم على نسبة ربح شهرية، إلا أنه لم يفي بوعده وتهرب منهم وامتنع عن رد المبالغ المالية التي تحصل عليها منهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.