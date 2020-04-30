محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: سقط في قبضة ضباط مكافحة المخدرات عنصر إجرامي بحوزته 10 ألاف قرص تامول، قبل ترويجهم خلال شهر رمضان المبارك بمطروح . تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية مسجلة" – مقيم بمحافظة مطروح) تخصص فى الإتجار بالعقاقير المخدرة، وترويجها على عملائه بمحافظة مطروح. Advertisements وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، تم ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته (10.000قرص مخدر لعقار "التامول" - مبلغ مالي - هاتف محمول). وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الإجرامي وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي (800.000 ثمانمائة ألف جنيه تقريباً) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية: إحباط ترويج 10 آلاف قرص تامول مخدر في مطروح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.