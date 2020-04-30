محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
أصدر المستشار فرج البدري، رئيس محكمة استئناف بني سويف قرارًا رقم 34 لسنة 2020 باستمرار تعليق العمل بالمحكمة ومأموريتها في المنيا والفيوم خلال النصف الأول من شهر مايو 2020.
وأكد "البدري" على تسيير العمل على نحو ما كان مقررًا في هذا الشأن وتشكل الدوائر المنوط بها تسيير الأعمال في كل محكمة خلال تلك المدة.
وحسب القرار -حصل الخليج 365 على نسخة منه - فإن استئناف العمل بالمحكمة ومأموريتها يبدأ من النصف الثاني من شهر مايو على نحو ما كانت عليه قبل تعليق العمل في جميع الدوائر بكافة تخصصاتها المدنية والشرعية والجنائية.
وأشار القرار إلى أن إخطار النيابة العامة لاتخاذ إجراءات الإعلان في قضايا الجنايات بدءًا من النصف الثاني من شهر مايو.
وأكد رئيس الاستئناف في قرارها على مداومة العمل خلال شهري يوليو وأغسطس طوال أيام الأسبوع دون قصره على نصف المدة على أن يتم القيد والتأجيل للقضايا للشغل خلال هذه الأيام الخوالى بالقضايا.
كانت هذه تفاصيل خبر "استئناف بني سويف" تُلغي الإجازة القضائية.. والدوائر الجنائية تبدأ منتصف مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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