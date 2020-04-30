بينهم 12 من ذوي الهمم.. القوى العاملة: تعيين 260 شابًا في القطاع الخاص بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن تعيين مديرية القوى العاملة بالسويس 260 شابًا من الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري بالسويس، منهم 12 من ذوي الهمم، واستخراج 755 شهادة قيد "كعب عمل".

وبحسب بيان اليوم، جرى تسجيل مجموعة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة ومن العمالة الفنية وغير الفنية، وذلك من خلال المكاتب الخمس الموجودة بالأحياء لتشغيلهم في نطاق المحافظة.

وقال الوزير، إن ذلك يأتي في إطار الدور المنوط به مكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل في أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

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وقال حاتم جاد الرب، مدير المديرية، في تقريره الشهري لوزير القوي العاملة، إن المديرية أجرت تفتيشًا خلال مارس الماضي على 138 منشأة فضلا عن القيام بـ6 حملات، وتلقي 51 شكوى جماعية وإحالة 13 منها للمحكمة العمالية وحفظ 5 شكاوى، ومازال هناك 33 شكوى تحت البحث والدراسة.

وتابع: تم قياس مستوى مهارة 509 مستفيدين، وعليه تم استخراج ترخيص مزاولة مهنة لهم في إحدى المهن الفنية للاستفادة بها للعمل سواء بالداخل أو الخارج، فضلا عن عمل توجيه مهني لـ14 متدربًا ومتدربة للتدريب على مهنة التفصيل والخياطة .

وتم تطهير المديرية ومكاتب العمل التابعة لها ومتابعة أعمال التطهير بكافة المنشآت بدائرة المديرية من خلال الإدارة وبالتنسيق مع مكاتب التفتيش وتحت إشراف مدير المديرية وذلك كل 48 ساعة.

وجرى متابعة الحالة الصحية للعاملين المتواجدين في العمل بالمديرية والمكاتب التابعة لها، وأي حالات إصابات بالتنفس أو حالات إيجابية، فضلا عن متابعة تطبيق حركة العمالة من تخفيض عدد العاملين داخل المنشآت التابعة للمديرية من خلال مكاتب العمل، وتوجيه المواطنين الراغبين في عمل شكاوى للتسجيل على الموقع الرسمي لبوابة الشكاوى الحكومية.