الطائفة الإنجيلية تسمح بالأفراح في المنازل بعدد محدود من الأسرتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

صرح القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، بأنه تم السماح مؤقتًا بعقد الأفراح في المنازل على ألا يتجاوز الحضور عددًا محدودًا جدًّا من أفراد الأسرتين فقط، بجانب القس راعي الكنيسة، وذلك حفاظًا على الأرواح، والتزامًا بالمحاذير والإرشاداتِ التي أصدرتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

ومن المقرر أن تنعقد جلسة اجتماع للمجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، صباح الأربعاء المقبل، عبر وسائل التواصل الإلكتروني، لمناقشة العديد من القضايا في ظل تداعيات وباء كوفيد-19.