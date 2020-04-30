محافظ القاهرة: تحرير 3 آلاف مخالفة منذ بداية كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن الحملات بأحياء العاصمة بالتنسيق مع مديريتي التموين والصحة والأجهزة الأمنية لإحكام الرقابة على الأسواق خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، أسفرت عن تحرير 3 آلاف محضر مخالفة.

وأكد عبدالعال، في بيان، اليوم الخميس، أن الحملات مستمرة للتصدي بحزم لمحاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتمثلت المخالفات في عدم الإعلان عن الأسعار ومزاولة النشاط بدون ترخيص والتلاعب في الأسعار واحتكار السلع والغش التجاري وعدم وجود شهادات صحية وحيازة سلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية أو بها بيانات سهلة المحو والإزالة أو بدون بيانات وتخزين سلع بغرض التربح وعمل أوكازيونات وهمية والامتناع عن بيع مستلزمات طبية.

وشدد محافظ القاهرة، على جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار شن الحملات لمنع الغش التجاري ومحاربة السوق السوداء والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.