بحضور 7 وزراء.. البرلمان يبدأ مناقشة الموازنة العامة لعدد من القطاعات الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
تعقد لجنة الخطة والموازنة سلسلة من الاجتماعات، الأسبوع المقبل، لمناقشة موازنة الدولة بـ7 قطاعات بحضور الوزراء المعنين.
ويحضر الجلسات الوزراء (محمد معيط، وزير المالية - هالة زايد، وزيرة الصحة - هالة السعيد، وزيرة التخطيط - نيفين القباج، وزيرة التضامن - عمرو طلعت، وزير الاتصالات – طارق شوقي، وزير التربية والتعليم – علي المصيلحي، وزير التموين).
وتناقش اللجان الملامح الأساسية لمشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/2020.
وتستغرض كذلك الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2020 وموازنة الصحة، للأجور وتعويضات العاملين في ضـوء مشروع الموازنة العامة للدولة ومشـروعات وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2021/2020، والمخصصات الموجهة للاستثمارات في ضوء مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2021/2020.
كما تناقش اللجان متحصلات الجهات الإيرادية في ضوء مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2020، بحضور مندوبين عن وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،
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