"لدينا الخبرة"| الصحة تبدأ حقن الحالات الحرجة من "كورونا" بـ"بلازما المتعافين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بدء تجربة حقن المصابين بفيروس "كورونا المستجد" من "بلازما المتعافين" من الفيروس؛ لعلاج الحالات الحرجة.

وبحسب بيان لوزارة الصحة، اليوم الخميس، يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لإيجاد خطوط علاجية وتسابق دول العالم في إيجاد علاج للمرضى المصابين بفيروس "كورونا المستجد".

وقالت وزيرة الصحة إن مصر لديها الخبرة الكافية في "نقل البلازما"، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى جاهدة بشتى السبل من خلال البحث العلمي لإيجاد طرق علاجية للمصابين بفيروس "كورونا المستجد".

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه منذ إعلان هيئة الغذاء والدواء الأمريكية عن إمكانية استخدام "البلازما الخاصة بالمرضى المتعافين" من فيروس "كورونا المستجد"؛ لتستخدم في علاج الحالات الحرجة، نظرًا لكونها تحتوي على الأجسام المضادة للفيروس، مما يعطي احتمالية لتحسن تلك الحالات خاصة مع الشواهد البحثية في العديد من دول العالم، قامت وزارة الصحة بالعمل على ذلك من خلال الفريق البحثى الذى يعمل ضمن اللجنة العلمية المشكلة بقرار وزير الصحة والسكان والتي تتولى وضع وتحديث بروتوكولات العلاج والإشراف على وضع وتنفيذ البروتوكولات البحثية بالتعاون مع العديد من الجهات البحثية في العالم.

وكشف مجاهد، عن البدء في استخلاص "بلازما" من 6 مرضى متعافين من الإصابة بفيروس "كورونا"، حيث تم إجراء التحاليل الخاصة بـ"أمان البلازما" بعد استخلاصها، إضافة إلى إجراء قياس لمستوى الأجسام المضادة بـ"البلازما"، لافتا إلى أن النتائج أثبتت صلاحية استخدام "البلازما" من 3 من أصل 6 متعافين.

وأضاف مجاهد أنه تم البدء في حقن أول مريض مصاب بفيروس "كورونا" بـ"البلازما" المستخلصة من المرضى المتعافين، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الايام القادمة يتم استكمال الحقن بـ"البلازما" لمرضى آخرين طبقا لاشتراطات البروتوكول البحثي فى هذا الشأن، وسيتم الإعلان عن النتائج أولًا بأول.

وأوضح أنه فور التأكد من استجابة المرضى سيتم التوسع في حقن "بلازما المتعافين" علاجًا لمرضى فيروس "كورونا المستجد"، من خلال دعوة المتعافين للتبرع بـ"البلازما"؛ لمساعدة المرضى ذوي الحالات الحرجة، كما سيتم تبادل نتائج الأبحاث مع الجهات الدولية ونشرها في المجلات البحثية الطبية العالمية.