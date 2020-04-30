مصر | عاجل.. أول دعوى من الفنان رامز جلال ضد نقيب الإعلاميين

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول دعوى من الفنان رامز جلال ضد نقيب الإعلاميين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقام أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض، وكيلا عن الفنان رامز جلال، دعوى قضائية حملت رقم 39909 لسنة 74 ق، ضد نقيب الإعلاميين بصفته، وذلك بعد قرار النقابة منعه من ممارسة أي نشاط إعلامي، لحين تقنين أوضاعه.

وقال عبد العزيز في دعواه: إن هذا القرار صدر باطلًا ومخالفًا للقانون، لأن الفنان رامز جلال عضو نقابة مهن تمثيلية، والأعمال التمثيلية السينمائية والتلفزيونية أو المسرحية وكذا الأعمال الترفيهية، لا تعد نشاطًا إعلاميًا طبقا لقانون الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016، فالفنان رامز جلال يقوم بأعمال ترفيهية ولا تعد نشاطا إعلاميا ولا يخضع إلي نقابة الإعلاميين.

وأوضح المحامي، أن البرنامج مارس العمل الإعلامي خارج مصر، ووفقًا الإجراءات المتبعة بدولة الإمارات العربية المتحدة، لذا فهو غير مخاطب بقانون نقابة الإعلاميين.

وطالب عبد العزيز في دعواه، بقبول الدعوى شكلا، ووقف تنفيذ قرار الإعلاميين رقم 11 لسنة 2020، فيما تصمنه بمنع رامز جلال مقدم برنامج "رامز مجنون رسمي" والمذاع غبر فضائية "mbc مصر" وما يترتب غلي ذلك من إثار واعتباره كأن لم يكن،مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه.