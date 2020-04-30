مصر | تأجيل دعوى أحمد عز بالإشراف التعليمي على طفليه من زينة إداريا

وجاء ذلك تأجيلا إداريا تطبيقا لقرار محكمة استئناف القاهرة بوقف العمل بالمحاكم كإجراء احترازي للحفاظ على الصحة العامة لما تمر به البلاد من ظروف ومواجهات لفيروس كورونا

وكانت محكمة استئناف الأسرة، قضت في وقت سابق بتأيد حكم أول درجة الصادر بإلزام أحمد عز بتأدية ما يساوي 30 ألف جنيه استرليني 700 ألف جنيه مصري، لطفليه من الفنانة زينة كمصروفات مدرسية للتوأم.

وكانت قد قدمت المدعية زينة، مستندات تثبت ثراء مطلقها، حيث أنه ممثل مشهور وله كثير من الأعمال السينمائية، وقام بالعديد من الحملات الإعلانية بالإضافة إلى أملاكه المتعددة، والتي تدر عليه أكثر من 3 ملايين جنيه شهريًا.

وحكمت محكمة أول درجة، بإلزام المدعي عليه، بأن يؤدي لها مبلغ 30 ألف جنيه زيادة نفقة لتوأميها.

وقدمت بعدها المدعية طعنًا بالاستئناف على الحكم الصادر، بسبب أن مبلغ الزيادة لا يتناسب مع يسار مطلقها، وقدم المدعي عليه استئناف على الحكم، وطالب بتخفيض مبلغ النفقة.

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وكانت قد قضت محكمة الأسرة بمدينة نصر، بقبول الدعوى المقامة من الفنانة زينة، ضد الفنان أحمد عز، والتي طلبت فيها زيادة نفقة طفليها التوأم زين الدين وعز الدين، وأمرت بزيادة المبلغ ليصبح 30 ألف جنيه شهريا بدلا من 20 ألف.

وكانت محكمة الأسرة قضت في وقت سابق بإلزام "عز" بدفع مبلغ 20 ألف جنيه نفقة لصالح "زينة" وتوأمها زين الدين وعز الدين، قبل أن تقيم دعوى أخرى لزيادة مبلغ النفقة والتي قضت المحكمة بقبولها.

وكانت تنظر محكمة أسرة مدينة نصر، جلسة الدعوى المقامة من الفنانة زينة، ضد الفنان أحمد عز، والتي تطلب فيها زيادة نفقة طفليها التوأم زين الدين وعز الدين.