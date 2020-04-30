مصر | قتل شاب أثناء تعليقه زينه رمضان في الهرم.. والمتهم: "كنت بهوش" (صور)

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر قتل شاب أثناء تعليقه زينه رمضان في الهرم.. والمتهم: "كنت بهوش" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنزل أشتري حاجة من السوبر ماركت وأقف مع أصحابي عشر دقائق وأطلع.. هذا آخر ما قاله " كريم" الشاب العشريني العمر لوالدته وشقيقه قبل قتله غدرا رميا بالرصاص في رمضا، بمنطقة الهرم، محافظة الجيزة، وسط جيرانه وأصحابه في الشارع على يد عاطل شهرته "حندوقه" حيث برر جريمته.. بـ" كنت بهزر معاكم" و" مكنش قصدي اقتله كنت بهوش".

الشقيق الأكبر لـ"القتيل" روى تفاصيل ما حدث قائلا: قبل الجريمة بـ"يوم" رجعت من شغلي بأحد شركات الإتصالات، وعرفت ما حدث بين شقيقي والشهير بـ" حندوقة"، فحاولت التواصل معه لحل الخلاف بينهما، لكني تراجعت عن ذلك عند معرفتي بأن والده حضر من محافظة المنيا إلى المنطقة هربا من الثأر.

وأضاف، "قررت التواصل مع والده، وفي اليوم التالي وفي اليوم التالي جلست رفقة كريم لتناول وجبة الغداء، وبعد انتهائنا رُفع أذان صلاة المغرب، فقال كريم: هنزل أشتري حاجة من السوبر ماركت وأقف مع أصحابي عشر دقائق وأطلع، ثم نزل إلى الشارع، دون أن يعرف ما يخبؤه له القدر".

وتابع "لم يمر سوي عشر دقائق وسمعنا صوت عيار ناري، يعقبه عبارة (إلحقوا كريم اضرب بالنار)، وحينها نزلت إلى الشارع مسرعًا، ولم أجد شقيقي (نزلت ملقتوش.. نقلوه مستشفى الهرم بقسم الطوارئ)، روحت وراه بسرعة وهناك الدكتور قالي (الأمل إن أخوك يعيش 10%.. لازم نعمل عملية استكشاف (فتح بطن) وتم استئصال جزء من البطن)".

وواصل حديثه نه في الساعة 12 بعد منتصف الليل حررت نقطة المستشفي محضر، وحُول على قسم شرطة الهرم، وتوجهت إلى ديوان القسم لاستكمال الإجراءات، وحينها طُلب نقل دم لـ"كريم"، وذهب أصحابه إلى منطقة وسط البلد لإحضار أكياس الدم رغم فرض حظر التجوال، وحوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، أخبرني الطبيب "أخوك مات"ٍ، وقتها وقع الخبر علينا كـ"الصاعقة"، "أمه" بتموت في اليوم ألف مرة من وجعها على ابنها، والمتهم لما اتقبض عليه اعترف من دون قصد "مكنش قصدي اقتله كنت بهوش".

واستكمل "نحتسبه عند الله شهيد.. وبطالب النائب العام المحترم يرجع لنا حقنا بالقصاص العادل واحنا بنحترم القانون".

تفاصيل الواقعة

البداية عندما كانت عقارب الساعة تشير إلى التاسعة والنصف مساءً، وشباب منطقة نزلة السيسي، جالسين في الشارع لتزينه بـ"زينة رمضان والفوانيس"، قبل حلول الشهر المبارك، وكان من بينهم شاب عشريني العمر، يدعى "كريم"، يعمل مساعد شيف، وترك عمله بعد انتشار عدوى فيروس كورونا، ليرعى والدته ويقضي طلباتها.

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شباب الشارع انتهوا من تعليق "زينة رمضان والفوانيس"، ووقفوا ليرتاحوا قليلا، وسط الأجواء الرمضانية، قبل صعود كل منهم إلى شقته بسبب فرض حظر التجوال، وأثناء ذلك تصادف مرور "توك توك"، يستقله شاب عشريني العمر يدعى "محمد. ف"، عاطل، وشهرته "حندوقة"، ليقف أمامهم ويقول لهم "يا رجالة" حتى يلفت انتباهم، ثم أطلق عيارا ناريا في الهواء من فرد خرطوش كان بحوزته، وفر بعدها هاربا.

وبعد مرور حوالي ساعتين عاد الشهير بـ"حندوقة"، إلى الشارع مرة آخرى، ولدى مشاهدته لاحقه، شباب الشارع، وتمكنوا من الإمساك به، ونشبت بينهما مشادة كلامية ليرد عليهم "كنت بهزر معاكم"، وذلك ما رفضه سكان الشارع، حتى تطورت المشادة الكلامية بينهم وتعدى عليهم بالسب والشتم، وفي أثناء ذلك أصاب "كريم"، الشهير بـ"حندوقة"، بأنفه دون قصد، وتدخل كبار الشارع لفض الشجار بينهم قائلين له: "يا ابني امشي الدنيا رمضان"، لكنه رفض في بادئ الأمر، وعند موافقته توعدهم بأخذ حقه "والله هوريكم.. والله هوريك يا كريم".

الشهير بـ "حندوقة"، عقد العزم على قتل "كريم"، حيث حضر إلى الشارع مستقلا "توك توك"، وانتظره حتى نزل إلى الشارع ولدى مشاهدته أطلق صوبه عيارا ناريا أصابه بالبطن "دمر بطنه لدرجة أن الناس مبقتش عارفة تشيله" على حد قول شهود العيان، ثم فر هاربا، وقام الأهالي بنقله إلى المستشفى.

القبض على "حندوقة"

وتمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من القبض على "حندوقة" لاتهامه بقتل شاب بطلق ناري، بمنطقة الهرم، غرب الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان قد تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود إشارة من مستشفى الهرم بوصول "كريم. م"، 21 سنة، مصاب بطلق ناري بمنطقة البطن، وتوفي متأثرا بإصابته.

اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بسرعة ضبط المتهم بارتكاب الجريمة، وبتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم التوصل إلي مكان هروب المتهم.

وأعدت مأمورية برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث الهرم، والمقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، ومعاونه الرائد إسلام السيد، وتمكنت القوات من القبض عليه بمكان هروبه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.