مصر | سقوط أخطر العناصر الإجرامية بمرسى مطروح

بـ"10 ألاف قرص مخدر".. تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط أحد العناصر الإجرامية بمحافظة مرسي مطروح.

كانت تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بمحافظة مطروح، تخصص في الإتجار بالعقاقير المخدرة، وترويجها على عملائه بمحافظة مطروح.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، تم ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته 10.000 قرص مخدر لعقار "التامول" - مبلغ مالي - هاتف محمول.

وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 800 ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.

سرقوا 8 "تكاتك".. سقوط عصابة الـ3 محافظات بأوسيم

المغافلة أسلوبهم في سرقات مركبات الـ"توك توك"، لهذا السبب أسقط ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، واحدا من أخطر التشكيلات العصابية بمركز أوسيم، شمال الجيزة، بعد ارتكابه 8 سرقات بـ6 مناطق مختلفة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كان قد تلقى إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود معلومات أكدتها التحريات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم برئاسة الرائد محمد مجدي رئيس مباحث القسم مفادها قيام ثلاثة عاطلين، لهم معلومات جنائية مسجلة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية الـ"توك توك" بأسلوب المغافلة مُتخذين من دوائر أقسام شرطة (أوسيم، العجوزة، الجيزة، أول أكتوبر، الخصوص بمحافظة القليوبية، المرج بمحافظة القاهرة) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وبدوره وجه اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة ضبط المتحري عنهم، وعقب تقنين الإجراءات القانونية أمكن ضبطهم بمأمورية برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، تنسيقا مع قطاع الأمن العام، وتمكنت القوات من إقتيادهم إلى ديوان المركز.

وبمواجهتهم اعترفوا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، بإرتكابهم 8 وقائع سرقة مركبات "توك توك".

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وتم بإرشادهم ضبط المسروقات لدى عميلهم، عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية، وضبط 3 دراجة نارية "توك توك" مطموسة الأرقام وبعرضها على المجني عليهم تعرفوا عليها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط العناصر الإجرامية الخطرة وأفراد التشكيلات العصابية مرتكبى وقائع السرقة.

ضبط عصابة سرقة الهواتف بأسلوب المغافلة

"بنسرق موبايل وفلوس الراكب بأسلوب المغافلة من غير ما يحس.. وسرقنا في أماكن متفرقة علشان محدش يعرف يوصلنا"، هكذا بدأت عصابة الـ5 عاطلين، المتهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المواطنين مستقلي السيارة السوزوكي خاصتهم والمستخدمة في تنفيذ جرائمهم، بمدينة 6 أكتوبر.

وقال المتهمون الـ5 خلال التحقيقات التي أجريت معهم أنهم كانوا يستقلون السيارة السوزوكي الفان خاصتهم بالتبادل فيما بينهم لعدم تحديدهم، وبعد ركوب "الزبون" معهم يقوم أحدهم بمغافلته وسرقته.

وواصل المتهمون أنهم ارتكبوا 9 سرقات بالطريق الدائري، وأعلى المحور المركزي، وبطريق الواحات.

وكان أسقط ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة واحد من أخطر التشكيلات العصابية بمدينة 6 أكتوبر، بعد ارتكابه 9 سرقات بأسلوب المغافلة، وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد طه فودة، رئيس قطاع أكتوبر، بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، مفادها قيام 5 عاطلين سبق اتهامهم في قضايا سرقات متنوعة، بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص نشاطه في سرقة المواطنين بأسلوب المغافلة، متخذين من دوائر أقسام أكتوبر أول، وأكتوبر ثان، وأكتوبر ثالث، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

تحريات العقيد فوزي عامر مفتش مباحث اكتوبر توصلت إلى أن أفراد التشكيل العصابي يستخدموا سيارة سوزوكي فان في ارتكاب جرائمهم، حيث يقوم أحدهم بقيادة السيارة المشار إليها، ويقوم الأربعة أشخاص الآخرين بالتبادل بينهم بسرقة الشخص مستقل السيارة، بأسلوب المغافلة.