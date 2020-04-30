مصر | بعد مطاردة أمنية.. سقوط 6 عناصر إجرامية في القليوبية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد مطاردة أمنية.. سقوط 6 عناصر إجرامية في القليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من القبض على 6 عناصر إجرامية عثر بحوزتهم على أسلحة نارية وذخيرة، عقب مطاردة أمنية.

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية لتفقد الحالة الأمنية بدائرة المركز، تلاحظ لهم سير سيارتين أحدهما نقل (يستقلها شخصان) والأخرى ملاكى يستقلها (أربعة أشخاص) ولدى مشاهدة مستقلى السيارة النقل للقوات قام قائدها بالدخول لمنطقة رملية فإنغرزت إطارات السيارة بالرمال وقام مستقليها بالنزول منها والعدو محاولين الفرار وأطلق قائد السيارة عيارين ناريين من بندقية آلية كانت بحوزته.

وعلى الفور بادلتهم القوات بالمثل إلى أن أحكمت السيطرة وإسكات مصدر النيران، وأمكن ضبطه، وبحوزته (بندقية آلية وبخزينتها 15 طلقة نارية من ذات العيار) وتبين أنه (عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، مطلوب التنفيذ عليه فى حكمين قضائيين صادرين ضده أحدهما بالسجن المؤبد فى قضية مخدرات والآخر بالسجن لمدة 5 سنوات فى قضية سرقة) وتبين إصابته بعيارين بالساق.

كما تمكنت القوات من ضبط مرافقه ومستقلى السيارة الثانية وهم (5 عاطلين لأحدهما معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بمحافظات "شمال سيناء، القاهرة، الشرقية، المنيا") وبحوزة أحدهم (بندقية خرطوش) وبالكشف عن السيارة النقل تبين أنها مُبلغ بسرقتها، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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"تجارة المخدرات تجارة مربحة"، بهذه الكلمات أدلى عاطل في عقده الرابع من العمر باعترافاته، لاتجاره في المواد المخدرة وترويجها على عملائه بمنطقة البدرشين، حيث ضُبط بحوزته على أقراص ومواد مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار وهاتف محمول، يتواصل من خلاله بعملائه.

فأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف، فيما طلبت التحريات حول نشاط المتهم.

بداية الواقعة، عندما ألقى ضابط مباحث قسم البدرشين، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة بالبدرشين، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة البدرشين، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.

عقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته عبوة تحتوى على أقراص مخدرة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.