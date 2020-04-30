مصر | سقوط عاطل في الإسماعيلية بحوزته "بندقية آلية وذخيرة"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر سقوط عاطل في الإسماعيلية بحوزته "بندقية آلية وذخيرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بـ"بندقية ألية وذخيرة"، أسقطت أجهزة الأمن عاطل داخل منزله بمحافظة الإسماعيلية، وأخطر مدير أمن الإسماعيلية بالواقعة.

أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة القنطرة شرق بمديرية أمن الإسماعيلية قيام عاطل، مقيم بدائرة المركز بحيازة سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بمحل سكنه وضبط بحوزته (بندقية آلية، 3 خزينة، 63 طلقة من ذات العيار) وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى والذخائر بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية وحائزى الأسلحة النارية والذخائر.

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تواصل أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال الـ 24 ساعة الآخيرة من ضبط 172 قطعة سلاح نارى، 212 قضية مخدرات وتنفيذ 78893 حكما قضائيا متنوعا.

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جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، حيث قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة الآخيرة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط ( 172 قطعة سلاح نارى، بحوزة 148 متهما).

كما تم ضبط (15) بندقية آلية، (2) بندقية رصاص، (28) بندقية خرطوش، (14) طبنجة، (113) فرد محلى، (220) طلقة مختلفة الأعيرة، (25) خزينة متنوعة، (185) قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (78893) حكما قضائيا متنوعا، حيث ضُبط (347) حكم جناية، (22879) حكم حبس جزئى، (4431) حكم حبس مستأنف، (39950) حكم غرامة، (11286) حكم مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية ضبط (2) تشكيل عصابى ضما (5 متهمين) إرتكبوا (12 حادث متنوع)، وفى مجال ضبط قضايا المخدرات ضبط (212) قضية مخدرات بحوزة (226) متهم، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت ( 14،420 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت (11،174 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (2،613 كيلو جرام )، كمية من مخدر البودرة وزنت (250 جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (220 جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1،374 كيلو جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت ( 130 جرام)، (6845) قرص مخدر.

وفى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين ضبط (39) متهم، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة ضبط (21) متهما لممارستهم أعمال البلطجة، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة ضبط (200) دراجة نارية مخالفة، وفى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تم إعادة (9 دراجات نارية)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية ضبط (17322) مخالفة مرورية.

وفى مجال فحص السائقين فُحص (103) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (9) منهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.