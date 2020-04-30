مصر | لمساعدة العمالة.. سقوط نصاب السيدة زينب بعد جمعه 200 ألف جنيه

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر لمساعدة العمالة.. سقوط نصاب السيدة زينب بعد جمعه 200 ألف جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مستغلا الظروف التي تمر بها البلاد، وانتشار عدوى فيروس الكورونا، حيث زعم مساعدة العمالة غير المنتظمة بالبلاد، وجمع 200 ألف جنيه من المواطنين.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مقيم بالقليوبية، بقيام أحد الأشخاص (حاصل على دبلوم فنى، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، له معلومات جنائية) بالنصب والاحتيال على المواطنين وإنشائه كيانات "وهمية" واستخراج سجلات تجارية لفتح حسابات بنكية بالعديد من البنوك والاتصال هاتفيًا برؤساء مجالس إدارات الشركات والمؤسسـات الكبرى بالبلاد مُنتحلًا صفـــة موظف بإحدى الجهات بالدولــــة، ويطلب منهم التبرع لمساعــدة المواطنين محدودى الدخل والعمالة غير المنتظمة، نظرًا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.