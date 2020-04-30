مصر | سرقوا 8 "تكاتك".. سقوط عصابة الـ3 محافظات بأوسيم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر سرقوا 8 "تكاتك".. سقوط عصابة الـ3 محافظات بأوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

المغافلة أسلوبهم في سرقات مركبات الـ"توك توك"، لهذا السبب أسقط ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، واحدا من أخطر التشكيلات العصابية بمركز أوسيم، شمال الجيزة، بعد ارتكابه 8 سرقات بـ6 مناطق مختلفة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كان قد تلقى إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود معلومات أكدتها التحريات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم برئاسة الرائد محمد مجدي رئيس مباحث القسم مفادها قيام ثلاثة عاطلين، لهم معلومات جنائية مسجلة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية الـ"توك توك" بأسلوب المغافلة مُتخذين من دوائر أقسام شرطة (أوسيم، العجوزة، الجيزة، أول أكتوبر، الخصوص بمحافظة القليوبية، المرج بمحافظة القاهرة) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وبدوره وجه اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة ضبط المتحري عنهم، وعقب تقنين الإجراءات القانونية أمكن ضبطهم بمأمورية برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، تنسيقا مع قطاع الأمن العام، وتمكنت القوات من إقتيادهم إلى ديوان المركز.

وبمواجهتهم اعترفوا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، بإرتكابهم 8 وقائع سرقة مركبات "توك توك".

وتم بإرشادهم ضبط المسروقات لدى عميلهم، عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية، وضبط 3 دراجة نارية "توك توك" مطموسة الأرقام وبعرضها على المجني عليهم تعرفوا عليها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط العناصر الإجرامية الخطرة وأفراد التشكيلات العصابية مرتكبى وقائع السرقة. ضبط عصابة سرقة الهواتف بأسلوب المغافلة Advertisements