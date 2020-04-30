مصر | بزعم تسفير الشباب للخارج.. سقوط عصابة الأشقاء في الغربية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بزعم تسفير الشباب للخارج.. سقوط عصابة الأشقاء في الغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زعما توفير فرص عمل للمواطنين بالخارج، واستوليا على أموالهم، بالغربية للتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطهما لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والإاتيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج.

وتبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من حاصل على دبلوم مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية وآخر، بقيام مدير مبيعات مقيم بالخارج "له معلومات جنائية"، شقيقه، مقيمان بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للدول العربية وتدبير فرص عمل لهما بها.

وتبين استيلاء المتهمين، من الشاكيين على مبلغ 130 ألف جنيه، من أصل مبلغ 200 ألف جنيه، مقابل تسفيرهما إلى إحدى الدول العربية وإيجاد فرص عمل لهما بها، إلا أنهما لم يلتزما بما تم الاتفاق عليه، ورفضا رد المبلغ المالى المستولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تأجيل محاكمة سعاد الخولي في الكسب غير المشروع

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وفي سياق آخر، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، لاتهامها بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ 900 ألف جنيه، لجلسة الأسبوع الرابع من يونيو المقبل للمرافعة.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد محمود أحمد وعضوية المستشارين إبراهيم سيد خلف الله وحاتم محمد الخولي محمد احمد الشرقاوي وأمانة سر شريف محمد علي.و وائل عبد المقصود.

كان طلب المحاميين ناصر زكريا، ومصطفى شحاتة، المحامين وكلاء عن الدكتور محمد حمودة المحامى الأصيل، انتداب لجنة محاسبية مغايرة لفحص جميع الاعتراضات، التى لم يتم فحصها من قبل اللجنة السابقة والتى أثبتت أن المتهمة حصلت لنفسها على مبلغ 835 ألف جنيه عجزت عن إثبات مصدر تحصلها عليه.

وكان قد أمر المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع، بإحالة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق للمحاكمة الجنائية لتحقيق كسب غير مشروع 900 ألف جنيه.

وجاء في التحقيقات أنها بصفتها من الخاضعين لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة والبحر الأحمر، ومستشار بالهيئة العامة للخدمات البشرية، ونائب محافظ الإسكندرية - حصلت لنفسها ولذويها أبنائها، علی کسب غير مشروع قدره 900 ألف جنيه عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر، ناشئة عن وجود زيادة طارئة في الثروة لا تتناسب مع المصادر المشروعة لدخلها.