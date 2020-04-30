مصر | خلال 24 ساعة.. ضبط 172 سلاح ناري وتنفيذ 78 ألف حكم قضائي

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال الـ 24 ساعة الآخيرة من ضبط 172 قطعة سلاح نارى، 212 قضية مخدرات وتنفيذ 78893 حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، حيث قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة الآخيرة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط ( 172 قطعة سلاح نارى، بحوزة 148 متهما).

كما تم ضبط (15) بندقية آلية، (2) بندقية رصاص، (28) بندقية خرطوش، (14) طبنجة، (113) فرد محلى، (220) طلقة مختلفة الأعيرة، (25) خزينة متنوعة، (185) قطعة سلاح أبيض.

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وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (78893) حكما قضائيا متنوعا، حيث ضُبط (347) حكم جناية، (22879) حكم حبس جزئى، (4431) حكم حبس مستأنف، (39950) حكم غرامة، (11286) حكم مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية ضبط (2) تشكيل عصابى ضما (5 متهمين) إرتكبوا (12 حادث متنوع)، وفى مجال ضبط قضايا المخدرات ضبط (212) قضية مخدرات بحوزة (226) متهم، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت ( 14،420 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت (11،174 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (2،613 كيلو جرام )، كمية من مخدر البودرة وزنت (250 جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (220 جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1،374 كيلو جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت ( 130 جرام)، (6845) قرص مخدر.

وفى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين ضبط (39) متهم، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة ضبط (21) متهما لممارستهم أعمال البلطجة، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة ضبط (200) دراجة نارية مخالفة، وفى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تم إعادة (9 دراجات نارية)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية ضبط (17322) مخالفة مرورية.

وفى مجال فحص السائقين فُحص (103) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (9) منهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.