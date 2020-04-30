شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي أصغر مصاب بـ«كورونا» داخل مستشفي حجر ملوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفي الحجر الصحي بمركز ملوي جنوب المنيا، تعافي أصغر مصاب بكورونا الرضيع مالك، البالغ من العمر 4 شهور، وخروجه من المستشفي وعودته إلى منزله بمحافظة الفيوم، بينما يمكث باقي أفراد الأسرة "الأب – الأم – الجدة" داخل المستشفي لاستكمال العلاج.

وأقامت إدارة المستشفي احتفالية كبيرة بتعافي مالك و9 مصابين آخرين ونشرت فيديو خروج المتعافين وسط طابور الطاقم الطبي وسط تصفيق حاد ابتهاجا بالتعافي.

وقال مسؤول بمديرية الصحة بالمنيا إن الطفل مالك كان برفقة أسرته المكونة من الأم والأب والجدة وجميعهم من محافظة الفيوم وتم احتجازهم بالمستشفي في 20 إبريل للعلاج.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت الأربعاء، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ 1335 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 5268 حالة من ضمنهم 1335 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و380 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

تعافي أصغر مصاب بكورونا داخل مستشفي حجر ملوي