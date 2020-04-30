شكرا لقرائتكم خبر عن غلق مقهى وكافتيريا في «الشهداء» بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صرح مجدى رياض، رئيس مركز ومدينة الشهداء بالمنوفية، بأنه «تم غلق مقهى وكافتيريا كسروا قرارات الحظر». وأضاف «رياض» أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونيّة تمهيدا للعرض على النيابة العامة، صباح اليوم الخميس، بحضور مأمور قسم شرطة الشهداء وقسم الإشغالات وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين. غلق مقهى وكافتيربا لمخالفة قرار الحظر بالمنوفية الوضع في مصر

اصابات Advertisements 5,268

تعافي 1,335

وفيات 380

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