شكرا لقرائتكم خبر عن من 17% إلى 75%.. هيئة قناة السويس تخفض رسوم العبور لمدة شهر (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت هيئة قناة السويس تخفيض رسوم عبور سفن الحاويات القادمة من أمريكا والمتجه إلى جنوب شرق أسيا بنسب تتراوح ما بين ٦٠% و٧٥%، كما قررت تخفيض رسوم عبور سفن الحاويات القادمة من موانيء شمال غرب أوروبا وموانيء طنجة والجزائر بنسبة ١٧℅، وذلك اعتبارا من أول مايو ٢٠٢٠ حتي ٣٠ يونيو ٢٠٢٠.

وأوضح القرار الذي أصدرته هيئة قتاة السويس اليوم الخميس ٣٠ إبريل ٢٠٢٠ إدارة التحركات بهيئة قناة السويس، أنه تشجيعا لملاك ومشغلي سفن الحاويات القادمة من الساحل الشرقي الأمريكي ومتجه إلى جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا لعبور السفن التابعة لهم هيئة قناة السويس فقد تقرر منح سفن الحاويات القادمة من ميناء نورفو لك وما شماله والمتجه إلى موانيء بورت كيلانج وما شرقه تخفيضا وقدره ٦٠℅.

كما تمنح سفن الحاويات القادمة من ميناء نورفولك وجنوبها ومتجه إلى موانيء بورت كيلانج وشرقها تخفيضا وقدره ٧٥℅.

كما قررت هيئة القناة منح سفن الحاويات القادمة من ميناء كولمبو وشرقها والمتجه إلى موانيء بورت كيلانج تخفيضا ٦٥℅.

كما قررت منح سفن الحاويات القادمة من موانيء شمال غرب أوربا ومن موانيء طنجه والجزائر والمتجه إلى بورت كلانج وموانيء جنوب شرق أسيا والشرق الأدني تخفيضا ١٧℅، وذلك اعتبارا من أول مايو حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠.

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قناة السويس تقرر تخفيض عبور سفن الحاويات القادمة من الساحل الشرقي لأمريكا والمتجهة إلى آسيا