شكرا لقرائتكم خبر عن «النانو تكنولوجي بالجامعة البريطانية» يفوز بمشروع ممول من «البحث العلمى» بشأن التصدي لـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، الفرق البحثية بمركز النانو تكنولوجي التابع للجامعة، لفوزه بتمويل أكاديمية البحث العلمى، ضمن مبادرة «طبق فكرتك» لإيجاد حلول إبتكارية، لحل مشكلة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الدكتورة أمل قصري مدير مركز النانو تكنولوجي بالجامعة البريطانية في مصر :«لقد فاز أحد الفرق البحثية في مركز النانو تكنولوجي بالجامعة البريطانية، بمشروع تبلغ قيمته 400،000.00 جنيه من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك في إطار برنامج»طبق فكرتك«الذي أطلقته الأكاديمية كاستجابة للتصدي لتفشي وباء كورونا ولمساعدة الباحثين لإيجاد حلول علمية».

وأضافت قصري إن المشروع الفائز يهدف إلى تطوير ثلاث أنواع مختلفة من أقنعة الوجه المضادة للفيروسات، النوع الأول سيكون الأكثر كفاءة، ومن المفترض أن يكون ملائماً لحماية الطاقم الطبي لأنهم الأكثر عرضة للعدوى، أما النوعية الآخرى، فهي لحماية المخالطين وسيكونون أقل سعراً«.

وأشارت مدير مركز النانو تكنولوجي بالجامعة البريطانية، إلى أن هذا المشروع، هو المشروع الثاني الذي تفوز به المجموعة البحثية التابعة للمركز هذا العام، حيث فازت المجموعة البحثية للدكتورة أمل قصري بمبلغ مليون وثلاثمائة ألف من الأكاديمية لتطوير مجس حيوي، للكشف عن بعض أنواع البكتيريا، ليتم العمل على المشروع في معامل مركز النانو تكنولوجي بالجامعة البريطانية، حيث توجد أحدث الأجهزة المعملية. ولفتت «قصري» إلى أن الفريق مُكون من 12 عضوًا، وذلك بالتعاون مع شركه نانو جيت، وهي الشريك الصناعي في المشروع.

وأوضحت «قصري» أن مركز النانو تكنولوجي بالجامعة البريطانية شريك أيضا مع معهد الأورام بجامعة القاهرة في مشروع آخر مُمول في نفس البرنامج، لتطوير مواد مضادة للفيروسات كمحاولة لإيجاد علاج مستقبلي.

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