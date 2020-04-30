شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ظهور حالة «كورونا».. إغلاق العيادات الخارجية بمستشفي بئر العبد المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء العيادات الخارجية في مستشفي بئر العبد المركزي، عقب إصابة سيدة مسنة بفيروس كورونا وحجزها بقسم العزل بالمستشفي.

وقامت المديرية بعمل مسح شامل للعاملين في مختلف إدارات المستشفي المستشفي، بجانب عدم السماح للعاملين بقسم الحجر الصحي من أطباء وهيئة تمريض بالخروج من المستشفي.

كما قامت مديرية الصحة بإغلاق إحدى العيادات الخاصة ببئر العبد بعد قيام السيدة المصابة بالكشف فيها قبل تحويلها من العيادة إلى مستشفي بئر العبدالمركزي.

وفرضت مديرية الصحة الحجر المنزلي لمدة 14 يومًا على الطبيب صاحب العيادة وأسرته والعاملين بها، بجانب فرض الحجر الصحي على المخالطين للحالة وتطهير وتعقيم المنازل التي يقيمون بها بعد أخذ عينات من الجميع وإرسالها إلى المعامل للتأكد من سلبية الحالات من عدمه واتخاذ كافة الإجراءات الطبية.

يذكر أن مديرية الشؤون الصحية أعلنت عن إصابة سيدة مسنة «65 عامًا» بفيروس كورونا المستجد، وحجزها بقسم العزل الطبي في مستشفي بئر العبدالمركزي لتلقي العلاج اللازم.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت الأربعاء، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ 1335 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

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وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 5268 حالة من ضمنهم 1335 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و380 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.