شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء» ترسل تعديلاتها على معايير امتحان مزاولة المهنة الموحد للخريجين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة الأطباء ردها على مقترح اللجنة المشكلة لوضع معايير وشروط اجتياز الامتحان الموحد لخريجي كليات الطب قبل منحهم ترخيص مزاولة المهنة، وطلبت النقابة إجراء الامتحان 4 مرات سنويا بدلا من مرتين، وأن يشترط في الامتحان أن يكون لقياس المعلومات الطبيب أثناء سنتي الامتياز فقط، وليس امتحاناً في كل ما درسه بالكلية.

وقالت النقابة في بيان، الخميس، إن «رد النقابة تضمن موافقة النقابة على ما جاء ببند أحقية التقدم للامتحان المقترح من اللجنة، وبالنسبة لبند رسوم دخول الامتحان فجاء بمقترح اللجنة أن الطبيب المصري الذي أنهى دراسته بالجامعات المصرية يعفى من رسم دخول الامتحان أول مرة فقط، وتطلب النقابة تعديل البند ليصبح الإعفاء في أول وثاني مرة لدخول الامتحان»، مشيرة إلى أن «بالنسبة لبند موعد إجراء الامتحان، فتطلب النقابة إجراء الامتحان 4 مرات سنويا، بدلا من مرتين سنويا (في النصف الثاني من فبراير والنصف الثاني من سبتمبر)، وحسب إفادة المقترح بأن الامتحان هو امتحان واحد في يوم واحد بنظام الأسئلة متعددة الاختيار، ويتم إجراؤه إلكترونيا، وتكون نتيجة الامتحان بنظام النجاح والرسوب ويكون الحد الأدنى لاجتياز الامتحان بتحقيق درجة 50%، ويحق لوزارة الصحة تضمين الدرجة الحاصل عليها الطالب مع المجموع التراكمي في إعداد التنسيق لتوزيع التكليف بوزارة الصحة».

وطالبت النقابة بأن «يشترط في وضع الامتحان أن يكون لقياس المعلومات الإكلينيكية الأساسية المفترض أن يتدرب عليها الطبيب أثناء سنة (سنتي الامتياز) فقط، وليس امتحانا في المواد العلمية التي درسها بالكلية، وبالتالي يجب إعادة النظر في المنهج المرفق حيث أنه يتضمن كافة ما درسه الطالب سابقا ويعد بمثابة إعادة تقييم بعد أن تم تقييمه، واختباره بالفعل من قبل الكلية، وإلغاء بند حق وزارة الصحة في تضمين الدرجة الحاصل عليها الطبيب في حركة التكليف».