شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم شمال سيناء»: تلقينا شكاوى من طلبة الصف الثاني الثانوي بسبب ضعف الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اشتكى عدد من طلبة الصف الثاني الثانوي العام بشمال سيناء من ضعف شبكة الإنترنت خلال أداء امتحان نهاية العام في مادة اللغة العربية إلكترونيًا من المنازل عن طريق الجهاز اللوحي«التابلت».

وأكد حمزة رضوان، مدير التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، على تلقي عدد من الشكاوى من الطلبة بسبب ضعف الإنترنت والضغط الهائل عليه في بداية الامتحان، مضيفا أنه مع مرور الوقت يتمكن الطلبة من الدخول على منصة الامتحان، حيث يتم حساب 3 ساعات للطالب منذ دخوله للمنصة، حتى وإن كانت قبل انتهاء موعد الامتحان بدقائق.

وأضاف «رضوان»، أن طلبة محافظة شمال سيناء ضمن محافظات المجموعة الأولى التي ستؤدي الامتحانات خلال الفترة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشر ظهرًا، مشيرًا إلى أن امتحانات الصف الثاني مستمرة حتى 17 مايو المقبل.

من جانبه، قال عبدالعزيز عطية حسانين، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن إجمالي عدد طلبة الصف الثاني الثانوي العام الذين يؤدون الامتحان الكترونيًا من المنازل يبلغ 2487 طالبًا وطالبة موزعين على 6 إدارات تعليمية.

وأشار «حسانين» إلى تخصيص عدد 18 شخصًا من أخصائي التطوير التكنولوجي بالمديرية والإدارات التعليمية التابعة لتقديم الدعم الفني والرد على أي استفسارات أو شكاوي قد تواجه الطلاب خلال أداء الامتحانات.

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