شكرا لقرائتكم خبر عن «من الحضّانة للعزل».. قصة أصغر مصاب بـ«كورونا» في الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«من الحضّانة للعزل».. هكذا قرر الأطباء نقل الطفل خيرى محمود خيرى، 37 يومًا، من حضّانة مستشفى منية النصر إلى مستشفى العزل بتمي الأمديد، بعد التأكد من إصابته بفيروس «كورونا» المستجد، ليصبح أصغر مصاب بهذا الفيروس بمحافظة الدقهلية.

وقال الدكتور مصطفى العزب، أخصائي الأطفال حديثي الولادة بمستشفى منية النصر، والذى اكتشف إصابة الرضيع، إن «الرضيع كان مصابًا بالتهاب رئوي حاد وضيق بالتنفس، وقامت أسرته بالكشف عليه في عيادة خارجية، وقرر الطبيب وضعه بالحضّانة، ولكن بعد ساعتين تدهورت حالته وقرر الطبيب نقله لمستشفى منية النصر لحاجته لحضّانة بها جهاز تنفس صناعي، ووصل للمستشفى في حالة سيئة».

وأضاف «العزب» في تصريحات صحفية، الخميس، أنه «بعمل تحليل دم وأشعة على صدر الطفل ظهر عليه وجود التهاب شديد، فقررنا أخذ مسحة منه للشك في إصابته بفيروس كورونا، وأظهرت التحاليل إيجابية الحالة لفيروس كورونا، وكانت صدمة كبيرة للفريق الطبي ولأسرته بسبب صغر سنه»، مشيرًا إلى أن «الحمد لله الحالة تحت ملاحظة 24 ساعة، والطفل بالحضانة وتحت جهاز التنفس الصناعي تم أخذ المسحات وإرسالها للمعامل، واكتشاف إصابته، وهذا الاكتشاف المبكر كان السبب في إنقاذ حياة الطفل، فقد تعاملنا معه بمنتهي الحرفية منذ لحظة وصوله» .

وحول قرار تحويل الرضيع للعزل، قال «العزب» إنه «عندما علمنا أن النتيجة إيجابية، تم التعامل فورًا مع الحالة وعزلها وتحويلها إلى مستشفي تمي الأمديد للتعامل معها، وكان قرار صعب على أسرته، ولكن تم توضيح الأمر لهم، وتقبلوه، فالطفل كان بحاجة ماسة لسرعة التصرف، وتم نقله فعليًا في سيارة إسعاف معقمة، وبعدها تم عمل مسحة للزميل الطبيب في نفس اليوم، وتحليل سريع لكل تمريض الحضانة والأطباء المخالطين للحالة، والحمد لله جاءت نتيجتهم سلبية، كما تم عمل تطهير شامل لكل أجزاء الحضّانة من أسطح وجدران وأسقف، استعدادًا لاستئناف دخول الحالات في أقرب وقت لمصلحة المرضى».

ومن جانبه، أكد الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه «فور اكتشاف إصابة الرضيع، تم أخذ مسحة من والدته، لأنها أقرب المخالطين له، بسبب الرضاعة، وتبين سلبيتها، ومن التقصي تبين أن الرضيع أصيب بالعدوى أثناء السبوع بسبب قيام أسرته بدعوة عدد كبير من الأهل والأصدقاء وحدوث اختلاط كبير في هذا التجمع».

وأضاف «مكي»: أن «حالة الطفل مستقرة وتتحسن»، مشيدًا بتعامل الفريق الطبي بمستشفى منية النصر مع حالة الطفل منذ بداية وصوله للحضانة.

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