جولات ميدانية في أسيوط للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على ضرورة إتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في كافة القطاعات الخدمية والمشروعات والمصانع وغيرها من الأماكن العامة والخاصة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار محافظ أسيوط إلى شن حملات للمرور والمتابعة بقيادة السكرتير المساعد على بعض المشروعات والمصانع سواء الخاصة أو التابعة للمحافظة للاطمئنان على سير العمل والتأكد من اتباع الإجراءات الوقائية المقررة.

كان المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة، قد تفقد عدد من المصانع والمشروعات بالمحافظة من بينها مصنع سيمكس «أسمنت أسيوط» ومصنع ومركز خدمات توشيبا العربي ومطحن السلندرات بمدينة الصفا بمركز أسيوط، وذلك للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بتلك المصانع والمشروعات وتطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية أثناء فترة العمل لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» طبقاً لما أقرته وزارة الصحة وإرشادات منظمة الصحة العالمية حفاظًا على صحة العاملين بتلك المصانع والمترددين عليهم؛ رافقه خلال الجولة حسني درويش نائب رئيس مركز أسيوط، وعدد من أعضاء اللجنة المشكلة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمصانع والمشروعات المختلفة في كافة ربوع المحافظة والالتزام بها خلال فترة العمل.

كما تفقد السكرتير المساعد؛ مزارع الثروة الحيوانية التابعة للمحافظة (الغريب بساحل سليم، والعوامر بأبنوب، بني سند بمنفلوط) لمتابعة بدء حصاد محصول القمح والتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المقررة من ارتداء للكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي قدر الإمكان لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» والحفاظ على صحة العاملين.

جولات ميدانية في أسيوط للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار كورونا

جولات ميدانية في أسيوط للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار كورونا

جولات ميدانية في أسيوط للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار كورونا