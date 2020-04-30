شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بإعادة تخصيص أراضي للدولة بالوادي الجديد لإقامة محطة بحثية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية، رقم ١٥٦ لسنة ۲۰۲۰ بإعادة تخصيص مساحة ٢٠.٠٢ فدان تقریبا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية مركر الحرجة محافظة الوادي الجديد، لاستخدامها في إقامة محطة بحثية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 5,268

تعافي 1,335

وفيات 380

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