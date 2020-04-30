شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير شارع المحولات لربط «الهرم وترسا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الخميس، أعمال التوسعة الخاصة بتطوير شارع المحولات بحي الطالبية، والتي من المقرر تنفيذ حارات مرورية جديدة لإقامة محور مرورى يربط بين شارعي الهرم وترسا، والذى من المنتظر بدء أعمال الحفر الخاصة بالخط الرابع للشبكة القومية لمترو الأنفاق به قريباً، حيث جارى تهيئة وتطوير شارع ترسا لاستيعاب الكثافات المرورية المتوقعة مع بدء أعمال الحفر.

ووجه المحافظ بسرعة رفع ناتج الأعمال وتسليم الأرض للشركات القائمة على أعمال التطوير لبدء العمل في أسرع وقت .

كما حرص على متابعة انتظام معارض بيع السلع والخضراوات والفاكهة المخفضة لأهالي الطالبية والعمرانية، مشددا على ضرورة توافر الكميات المناسبة من الخضر والفاكهة والسلع الاستهلاكية بشكل دائم لسد احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المعظم وضياع الفرصة على المحتكرين أو على بعض المغالين في الأسعار مستغلين إقبال المواطنين على بعض السلع خلال الشهر الكريم.

كما تابع جانب من أعمال التطوير الجارية بمحور ترعة المريوطية، حيث أكد على القائمين على أعمال التطوير من المهندسين وعمال الوردية المسائية بضرورة تكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني مع الحرص على إظهار العناصر الجمالية والمظهر الحضارى المتجانس مع ما تحويه المنطقة من مزارات سياحية هامة .

وتفقد حى بولاق الدكرور خلال ساعات الحظر للتأكد من سريان قرارات الحظر، ومدى إلتزام المواطنين من الأهالى وأصحاب المحال بها موجها رئيس الحي بمنع انتظار السيارات بقطعة أرض بداية شارع العشرين لمنع الازدحام مع منع تراكم القمامة وأعمال الفرز بها وتغريم المخالفين حال إلقاءهم بالقمامة.

كما وجه «راشد» بتغريم أحد محال بيع السلع، لتعديه على حرم الطريق ببولاق الدكرور، موجهًا برفع كفاءة أعمال الإنارة بالشوارع الجانبية بشارع العشريني وسرعة إصلاح وصيانة الأعمدة والكشافات الخاصة بها.

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