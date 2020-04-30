شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير قرية في الدلنجات بعد إصابة أسرة مكونة من 6 أفراد بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال كامل غطاس، رئيس مركز ومدينة الدلنجات، في محافظة البحيرة، إنه بالتعاون مع الوحدة المحلية لقرية المسين تم رش وتطهير «عزبة قنديل» التابعة لقرية المسين، بعد إصابة أسرة مكونة من 6 أشخاص بفيروس كورونا، وتم تطهير منزل الأسرة بالتعاون مع الإدارة الصحية بالمركز، مؤكدا تواصل فرق الترصد التابعة للإدارة الصحية عملها بالقرية لحصر المخالطين لها في القرية وإحدى القرى الأخرى في نطاق المركز.

وكشفت نتائج الفحوصات التي أجريت في مستشفى الصدر بدمنهور إصابة أفراد الأسرة وهم الزوج «47 سنة» والزوجة «32 سنة»، والجدة «65 سنة» والأبناء «9 سنوات، 6 سنوات، 9 شهور».

وأصدرت الوحدة المحلية للدلنجات بيانًا عبر صفحتها على موقع «فيس بوك» جاء فيه: «نناشدكم الإلتزام بالإجراءات الاحترازية، وتهيب الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، بالسادة المواطنين الالتزام التام بالتعليمات التي تصدرها الدولة حفاظًا على حياة الجميع، ونثق في وعي والتزام مواطني مركز ومدينة الدلنجات، الذي اتضح خلال الأيام السابقة حرصا على سلامة المواطنين والحد من انتشار العدوى، وحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء».