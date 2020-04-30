شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يتابع أعمال إصلاح كسر خط مياه بقرية درنكة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال إصلاح كسر خط مياه 8 بوصة بلاستيك بالطريق الرئيسي بقرية درنكة، التابعة لمركز أسيوط، لمتابعة أعمال الإصلاح وتذليل كافة العقبات لسرعة الإصلاح.

جاء ذلك خلال جولة الميدانية بقرى مركز أسيوط لمتابعة سير العمل ومعدلات التنفيذ بمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية بجميع المشروعات للوقاية من فيروس كورونا المستجد. رافقه خلال الجولة اللواء هشام الطويل رئيس مركز ومدينة أسيوط ونواب ومساعدي رئيس المركز ورئيس قرية درنكة.

وشدد المحافظ على عمال وفنيين الصيانة بشركة مياه الشرب القائمين على عملية الإصلاح بضرورة ارتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد حفاظاً على صحتهم، مشيدا بدور المهندس محمد صلاح الدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعاملين بالشركة في الاستجابة السريعة لإصلاح الأعطال المفاجئة في الخطوط والشبكات وسرعة التعامل مع البلاغات، فضلا عن تنفيذ خطة عمل لصيانة محابس الهواء بخطوط الشبكات لجميع المناطق لعدد 50 محبس هواء أقطار 4 و6 و8 بوصة وتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وحث «سعد»، العاملين على إتقان العمل وتم إصلاح الكسر وجاري تركيب محبس هواء مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظاً على صحتهم.

ووجه المحافظ، رئيس مركز أسيوط بتكثيف الجولات الميدانية لمتابعة كافة المشروعات الجاري تنفيذها بقرى المركز ومتابعة شكاوى المواطنين وسرعة التعامل معها وإيجاد الحلول السريعة بالتنسيق مع كافة رؤساء القطاعات واستمرارية أعمال النظافة والتطهير للشوارع والميادين وكافة المنشآت لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

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مياه أسيوط توصل جهودها لإصلاح كسر خط مياه 8 بوصة رئيسي بقرية درنكة

مياه أسيوط توصل جهودها لإصلاح كسر خط مياه 8 بوصة رئيسي بقرية درنكة

مياه أسيوط توصل جهودها لإصلاح كسر خط مياه 8 بوصة رئيسي بقرية درنكة