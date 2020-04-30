شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل طالبة بـ«تمريض الفيوم» إلى «العزل» لإصابتها بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيومن إنه تم تحويل طالبة بكلية التمريض إلى مستشفى العزل بالجامعة، الأربعاء، لتأكد إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، لضمان تلقيها الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف «شديد» في تصريحات صحفية، الخميس، أن تحويل الطالبة لمستشفى العزل بالجامعة يأتي انطلاقا من حرص جامعة الفيوم على سلامة الآخرين، وتطبيقا لقرار مجلس الجامعة الخاص بتخصيص مكان بالمستشفيات الجامعية لعزل وعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بجامعة الفيوم، بعد أخذ كافة الاحتياطات الوقائية اللازمة للمحافظة على المستشفيات الجامعية، وأن يتم دخول وحجز الحالات وفقا لفريق طبي متخصص من إدارة المستشفيات الجامعية.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت الأربعاء، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ 1335 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 5268 حالة من ضمنهم 1335 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و380 حالة وفاة.

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وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.