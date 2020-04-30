شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء بعض المدارس ضمن مشروعات مبادرة «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بعض مشروعات إنشاء مدارس جديدة بقريتي درنكة والزاوية بمركز أسيوط، والتي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، للوقوف على معدلات التنفيذ واستمرار العمل والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية بجميع المشروعات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما تابع أعمال الرصف ببعض الطرق الرئيسية بقرية الزاوية وذلك ضمن خطة الدولة والمنفذة تحت إشراف وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط بعدد 60 قرية بقرى ومراكز المحافظة الأكثر احتياجاً بقطاعات الصحة والأبنية التعليمية ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والرصف وقطاعات الخدمات.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام منطقة هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط واللواء هشام الطويل رئيس مركز ومدينة أسيوط ونواب ومساعدي رئيس المركز ورؤساء القرى.

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء جناح توسعة بمدرسة درنكة البحرية الابتدائية والتي يجرى تنفيذها بطاقة 9 فصول وبتكلفة 3 مليون جنيه كما تفقد أعمال إنشاء جناح توسعة بمدرسة الزاوية الجديدة الثانوية المشتركة بطاقة 9 فصول وبتكلفة إجمالية بلغت 3.5 مليون ثم تفقد جناح توسعة بمدرسة الجلاء الابتدائية بالزاوية بطاقة 22 فصلا دراسي وتابع المحافظ نسب التنفيذ وشدد على العاملين بالمشروعات على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وارتداء الكمامات خلال العمل فضلا على الالتزام بجودة الأعمال وفقا للشروط والمواصفات القياسية لنهو الأعمال في توقيتاتها المحددة وبجودة عالية وتابع أعمال بعض التشطيبات بالفصول والمعامل ودورات المياه بالمدارس الجاري إنشائها واستمع إلى شرح من مدير منطقة الأبنية التعليمية لمعدلات التنفيذ ومراحل تنفيذ المشروعات الخاصة بالأبنية التعليمية بالمحافظة كما التقى بالمهندسين والعمال وحثهم على إتقان العمل والالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظاً على صحتهم.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تستهدف 60 قرية للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في مجالات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والنظافة والتنسيق والحضاري فضلاً عن رفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية مع توفير فرص عمل للشباب، لافتًا إلى أن مشروعات هيئة الأبنية التعليمية تتضمن إنشاء 16 مدرسة جديدة ما بين توسع وإحلال كلي وجزئي بقرى المحافظة الأكثر احتياجًا بتكلفة تبلغ 98.5 مليون جنيه وذلك وفقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للأبنية التعليمية فضلًا عن توقيع بروتوكول آخر مع وزارة الصحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتنفيذ أعمال تطوير وتجهيز عدد 27 وحدة صحية بالقرى الأكثر احتياجاً بقيمة 384 مليون جنيه بمدة تنفيذ 7 أشهر.

ووجه المحافظ بضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ والمتابعة المستمرة والميدانية لجميع الأعمال الجاري تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجًا والوقوف على معدلات التنفيذ لنهو الأعمال في مواعيدها، وتذليل كافة العقبات لنهو جميع المشروعات بقطاعات الصحة والأبنية التعليمية ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والرصف وقطاعات الخدمات في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتنمية الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والإسراع بمعدلات التنمية في الصعيد مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة تحقيقاً لرؤية مصر 2030.

Advertisements

وفي نهاية جولته بقرى مركز أسيوط تفقد المحافظ أعمال رصف طريق أسيوط/الغنايم الغربي بقرية الزاوية بطول 4 كم عرض 6 أمتار والذي يجري تنفيذه ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة بتكلفة إجمالية تبلغ 7.5 مليون جنيه مشددًا على المتابعة المستمرة لأعمال الرصف ونسب التنفيذ وجودة الأعمال التي يجرى تنفيذًا وفقا للاشتراطات والمواصفات القياسية لمعايير الجودة مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة لتحسين شبكة الطرق.

محافظ أسيوط يتفقد إنشاء بعض المدارس وأعمال الرصف ضمن مشروعات مبادرة "حياة كريمة"

محافظ أسيوط يتفقد إنشاء بعض المدارس وأعمال الرصف ضمن مشروعات مبادرة "حياة كريمة"