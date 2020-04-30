شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الأولى عالميا فى تصدير البرتقال.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إن البرتقال المصرى يغزو كل أسواق العالم ومصر حاليا تحتل المرتبة الأولى عالميا فى تصدير البرتقال متقدمة على أسبانيا، التى كانت تحتل الصدارة فى الأعوام الماضية.

وأوضح رئيس الحجر الزراعى، فى بيان للوزارة اليوم إن صادرات البرتقال المصرى حاليا يغزو الأسواق الاسبانية نفسها حيث استقبلت هذا العام حوالي ثلاثة آلاف طن برتقال من مصر.

وقال رئيس الحجر الزراعى، ان إجمالى صادرات مصر من البرتقال حوالى 1,3 مليون طن منذ بداية العام الحالي وان هناك طلبات متزايدة من كل دول العالم على المنتجات الزراعية المصرية نظرا لجودتها العالية وتوافر كافة الاشتراطات والمواصفات الفنية للدول المستوردة.

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والجدير بالذكر أن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية تجاوز 2.4 مليون طن منذ يناير الماضى ورغم ظروف تفشي فيروس كورونا في العالم فإن الصادرات الزراعية المصرية لم تتوقف.

كان وزير الزراعة أكد أن التصدير يتم طبقا للاشتراطات والمواصفات الفنية للدول المستوردة والطلب يتزايد على الصادرات الزراعية المصرية رغم انتشار فيروس كورونا في العالم مما يؤكد على جودة منتجاتنا الزراعية.

أشاد بجهود جميع العاملين بالحجر الزراعي الذين يواصلون العمل ليلا ونهارا من اجل انهاء وتسهيل إجراءات التصدير لدعم الاقتصاد الوطني بالاحتياطي النقدي الاجنبي وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لوقايتهم من فيروس كورونا.