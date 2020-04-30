شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم لطلاب أولى ثانوى: الامتحان مستمر السبت والاختبار يعقد من المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن جدول امتحانات الصف الأول الثانوى مستمر السبت المقبل، كما هو فى جدول الامتحان، ولا إجازات أو تغيير فى مواعيد الجدول بمناسبة عيد العمال، موضحة أن الطلاب يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الثانى من المنزل ولا داع لإجازات.

ووفقا لجدول الامتحانات يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى العام امتحان السبت المقبل في مادة اللغة الأجنبية الأولى.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً بأن يكون يوم السبت المقبل، الموافق 2 مايو 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بمناسبة عيد العمال، وذلك بدلا من يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2020.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت أنه تم تقسيم طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى بالمحافظات إلي مجموعتين، حيث يؤدي المجموعة الأولى الامتحان في الفترة بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهراً، والمجموعة الثانية في الفترة بين الساعة 12 ظهراً حتى 3 عصراً، مع العلم أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.

Advertisements

وأوضحت الوزارة: الفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار حسب المحافظة: المجموعة الأولى - الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهراً وتشمل: محافظات" القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسيوط وكفر الشيخ وقنا والفيوم ودمياط والإسماعيلية وأسوان وبورسعيد وشمال سيناء والوادي الجديد وجنوب سيناء.

أما بالنسبة للمجموعة الثانية - الفترة ما بين الساعة 12 ظهراً حتى 3 عصراً، تشمل محافظات" الشرقية والدقهلية والقليوبية والغربية والمنوفية والبحيرة والمنيا وسوهاج وبني سويف والأقصر والسويس والبحر الأحمر ومطروح".



جدول امتحان اولى ثانوى لنهاية الترم