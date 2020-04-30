شكرا لقرائتكم خبر عن ألسن عين شمس: لن يتم إجراء إمتحانات إلكترونية والالتزام بالتكليفات فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت كلية الآلسن بجامعة عين شمس، برئاسة الدكتورة سلوى رشاد عميدة الكلية ، أنه فى ضوء القرارات الواردة من المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته بتاريخ 18 ابريل 2020 وقرارات مجلس الجامعة مؤخرا ، يتم الإنتهاء من رفع جميع المواد على منصة التعليم الإلكترونى بالكلية فى 30 ابريل 2020 والبدء فى عمل المراجعات النهائية حتى 30 مايو.

وقالت الكلية، إنه تم إلغاء الإمتحانات الشفوية التحريرية و يتم تقييم الطالب راسب - ناجح على أساس تكليفات يتم الإعلان عنها وعن مواصفاتها و معايير كتابتها قبل 7 مايو القادم و لن يتم احتساب درجات امتحان الميد تيرم وأعمال السنة.، ويقوم الطالب بتسليم التكليفات للكلية بدءا من 31 مايو2020 على منصه التعليم الإلكترونى بالكلية

https://www.sis.asu.edu.eg

Advertisements

وأشارت الكلية إلى أنه يتم التنبية على الطلاب الذين تأخروا فى تفعيل الإيميل الأكاديمى والتسجيل على منصة الكلية بسرعة عمل ذلك حتى يتسنى متابعة إجراءات الإعلان عن التكليفات وتسليمها، موضحة أن الطالب الذى يرسب فى التكليف يعيده مرة ثانية، وإذا رسب فى المرة الثانية تعتبر مادة تخلف وفقا للقواعد المطبقة.

وأكدت الكلية أنه لن يتم إجراء إمتحانات إلكترونية والالتزام بالتكليفات فقط، موضحة أن المواد التى يقوم على تدريسها أكثر من عضو هيئة تدريس يتم إلزام الطالب بإعداد تكليف واحد فقط يشترك فى وضعه المشاركين فى تدريس المادة.، لافته إلى أنه يتم تأجيل إمتحانات مقررات التخلف المحمل بها الطلاب من سنوات سابقة إلى دور مايو أو يناير 2021 بحسب تدريس المادة و لا تؤخذ مواد التخلفات فى الحسبان عند تقرير نقلهم إلى الفرق الأعلى.



وأكدت الكلية أنه سيتم السماح للطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية و الموقوف قيدهم للعام الدراسى الحالى 2019/2020 بتقديم التكليفات المطلوبة للفصل الدراسى الثانى كمثليهم من الطلاب المسددين للمصروفات على أن تحجب نتائج التقييم الخاصة بهم لحين سداد المصروفات و ذلك بصفة إستثنائية نظرا للظروف الراهنة الخاصة بجائحة فيروس كورونا.