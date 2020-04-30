شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: إنشاء 3 كبارى بمحور الحضارات بمصر القديمة لربط المنطقة بـ4 طرق رئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد القاهرة عدد من المشروعات الجارية والتى قاربت على الانتهاء وستعمل على احداث نقلة نوعية وحضارية بالعاصمة، ومن بين هذه المشروعات مشروع مشروع محور الحضارات ومشروع تطوير وتطهير بحيرة عين الصيرة بمصر القديمة.

وأوضحت محافظة القاهرة أن مشروع محور الحضارات يشمل إنشاء 6 كبارى بمنطقة عين الحياة فى مشروع ضخم مخطط له جيدًا حيث يتم إنشاء 3 كبارى من إجمالى 6 كبارى يربطوا المنطقة بالطريق الدائرى وطريقى صلاح سالم والأوتوستراد، والعاشر من رمضان للاستفادة القصوى من المنطقة التاريخية.

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و‏تم الانتهاء من أعمال التكريك، وأعمال القطع فى التربة العادية والصخرية لتوسعة البحيرة، كما تمت أعمال الردم وأعمال التدبيش، و فيما يتعلق بأعمال اللاند سكيب والإنشاءات وأعمال النوافير؛ فقد تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي والميزانية الشبكية بعد انتهاء شركة الكراكات من أعمالها، كما تم رفع المخلفات من الموقع وأعمال التسوية بمساحة 123566 متر مسطح، وجار توريد وفرد تربة الإحلال لتشكيل الميول الخاصة باللاند سكيب، وتصل الكمية التي تم فردها إلى 70000 متر3 من إجمالي 85000 متر.

وأضافت المحافظة أن منطقة عين الصيرة تشهد أيضا أعمال تطوير وتطهير بحيرة عين الصيرة، حيث تم توريد مكونات النوافير التي سيتم تركيبها في البحيرة بعد إعادة تشكيلها، وجار تركيب 13 نافورة بارتفاع 2.5 متر خلف المسرح، بالإضافة إلى 4 مجاميع مكونة من نافورة كبيرة بارتفاع 8 متر وحولها 8 نافورات بارتفاع 2.5 متر ، كما أنه جار تركيب شبكة الري العادية لري الأشجار والنخيل، وفي الوقت نفسه جار تنفيذ أعمال زراعة النجيلة والنخيل والأشجار شاملة شبكة الري بالرش والتنقيط، إلى جانب أنه جار حالياً تنفيذ طبقات الإحلال للمشايات الرئيسية والفرعية.