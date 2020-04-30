شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير شارع المحولات لربط شارعى الهرم وترسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة أعمال التوسعة الخاصة بتطوير شارع المحولات فى حى الطالبية، التى من المقرر تنفيذ حارات مرورية جديدة لإقامة محور مرورى يربط بين شارعى الهرم وترسا، الذى من المنتظر بدء أعمال الحفر الخاصة بالخط الرابع للشبكة القومية لمترو الأنفاق به قريباً حيث جارى تهيئة وتطوير شارع ترسا لاستيعاب الكثافات المرورية المتوقعة مع بدء أعمال الحفر.

ووجه المحافظ بسرعة رفع ناتج الأعمال وتسليم الأرض للشركات القائمة على أعمال التطوير لبدء العمل فى أسرع وقت.

توجيهات المحافظ جاءت خلال جوله ميدانية استمرت حتى الساعات الاولي من صباح اليوم بأحياء الطالبية والهرم وبولاق الدكرور والعمرانية وذلك للوقوف على حجم الإنجاز فى أعمال التطوير الجارية بنطاق الأحياء ومدى انتظام العمل بدوريات النظافة وأعمال الجمع السكني قبل وبعد الافطار.

شملت الجولة شوارع المحولات وترسا وترعة المريوطية والهرم وفيصل والطالبية والعشرين والملكة وترعة عبدالعال 1 حيث وجه المحافظ رؤساء الأحياء ورئيس هيئة النظافة والتجميل بضرورة المتابعة الميدانية لمجهودات رفع المخلفات والنظافة والتنبيه على العاملين وشركات الجمع بالعمل ليلاً ونهاراً ومنع تراكم المخلفات بالطرق أو إلقاءها بجوار كابلات وأكشاك الكهرباء.

كما حرص المحافظ على متابعة انتظام معارض بيع السلع والخضراوات والفاكهة المخفضة لأهالي الطالبية والعمرانية مشددا على ضرورة توافر الكميات المناسبة من الخضر والفاكهة والسلع الاستهلاكية بشكل دائم لسد احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المعظم وضياع الفرصة على المحتكرين او علي بعض المغالين في الاسعار مستغلين إقبال المواطنين على بعض السلع خلال الشهر المعظم.

Advertisements

وحرص المحافظ التحاور مع عدد من الأهالى المترددين علي المنفذ قبل بدء ساعات الحظر حيث أشار إلى حجم الجهود التى تبذلها الدولة لحمايتهم من انتشار مرض كورونا وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم داعياً إلى ضرورة إتباع التعليمات الصادرة من الأجهزة المعنية بمنع التجمعات واتخاذ كافة التدابير الوقائية لحمايتهم ووقاية المحيطين بهم فى العمل والشارع والمنزل ، وإتباع الاساليب السليمة للتخلص من القمامة من خلال تسليمها لمندوبى شركات الجمع السكنى أو إلقاءها بصناديق القمامة بالأماكن المخصصة لها.

كما تابع المحافظ جانب من أعمال التطوير الجارية بمحور ترعة المريوطية حيث أكد على القائمين على أعمال التطوير من المهندسين وعمال الوردية المسائية بضرورة تكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني مع الحرص على إظهار العناصر الجمالية والمظهر الحضارى المتجانس مع ما تحويه المنطقة من مزارات سياحية هامة .

وتفقد محافظ الجيزة حى بولاق الدكرور خلال ساعات الحظر للتأكد من سريان قرارات الحظر ومدى التزام المواطنين من الأهالى وأصحاب المحال بها موجها رئيس الحي بمنع انتظار السيارات بقطعة أرض بداية شارع العشرين لمنع الازدحام مع منع تراكم القمامة وأعمال الفرز بها وتغريم المخالفين حال إلقاءهم بالقمامة بها مع توجيه انذار لمالك قطعه الارض بسرعة رفع الرتش المتواجدة بها وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده حال المخالفة .

كما وجه راشد بتغريم أحد محال بيع السلع لتعديه على حرم الطريق ببولاق الدكرور موجها برفع كفاءة أعمال الإنارة بالشوارع الجانبية بشارع العشرينى وسرعة إصلاح وصيانة الأعمدة والكشافات الخاصة بها .

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة واللواء تامر أبوالنجا رئيس مدينة الجيزة ورؤساء أحياء الطالبية وبولاق الدكرور ورئيس جهاز التفتيش ورئيس هيئة النظافة .