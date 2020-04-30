شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة: 63472 طالب بالصف الثانى الثانوى أدوا اختبارات نهاية العام أون لاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس خالد حجازى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الخميس غرفة العمليات المشكلة بالمديرية لمتابعة اختبارات نهاية العام للصف الثانى الثانوى اون لاين مشيرا إلى أنه أدى اليوم 63472 طالب، وتلقت غرفة العمليات كافة الشكاوى عبر خدمة واتس اب، والتليفونات المتاحة لتلقى الشكاوى وتقديم الحلول والتوجيهات للطلاب وعبر الصفحة الرسمية للمديرية.

وطالب حجازى الطلاب بضرورة الالتزام بالوقت المخصص للمحافظة من الساعة التاسعة صباحا، حتى الثانية عشر ظهرا مع ضرورة الاعتماد على النفس والبعد عن الغش حرصا على مصلحتهم.

وبدأ طلاب المجموعة الثانية بالصف الثانى الثانوى العام، امتحان مادة اللغة العربية من المنزل إلكترونيا على التابلت، حيث انطلق الاختبار 12 ظهرا وحتى 3 عصرا.

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كانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت أنه تم تقسيم طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى بالمحافظات إلى مجموعتين، حيث يؤدي المجموعة الأولى الامتحان في الفترة بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهراً، والمجموعة الثانية في الفترة بين الساعة 12 ظهراً حتى 3 عصراً، مع العلم أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أى جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواى فاى أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان فى أى وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.

وأوضحت الوزارة: الفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار حسب المحافظة، المجموعة الأولى - الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهراً وتشمل: محافظات" القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسيوط وكفر الشيخ وقنا والفيوم ودمياط والإسماعيلية وأسوان وبورسعيد وشمال سيناء والوادى الجديد وجنوب سيناء.

أما بالنسبة للمجموعة الثانية - الفترة ما بين الساعة 12 ظهراً حتى 3 عصراً، تشمل محافظات" الشرقية والدقهلية والقليوبية والغربية والمنوفية والبحيرة والمنيا وسوهاج وبني سويف والأقصر والسويس والبحر الأحمر ومطروح".