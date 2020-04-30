شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الفريق التراس يجرب أول انتاج العربية للتصنيع لوحدات التعقيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على اجراء تجربة واقعية لأول وحدات التعقيم والتطهير والكشف الحرارى، والتى تم إنتاجها بمصانع الهيئة.

وتفقد الفريق التراس، خطوات غرفة التعقيم والكشف الحرارى، حيث مر بجهاز الكشف الحرارى المصور بالفيديو، ثم المرور بغرفة التعقيم والتطهير، بالاضافة لتجربة جودة الكاميرات المثبتة فى الكبائن.

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وأوضح الفريق التراس، فى تصريحات لليوم السابع، أن هناك تعاون كبير بين عدة مؤسسات ووزارات لتعميم تجربة الغرف الجديدة، والتى تتميز بأنها آمنة تماما ولا تستغرق وقت كبير فى المرور من خلالها.