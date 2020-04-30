شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقة لأفضل تلاوة للقرآن الكريم لطلاب جامعة القاهرة والتقديم بالفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم الجامعة مسابقة لأفضل تلاوة للقرآن الكريم، بمناسبة شهر رمضان المبارك، ويمنح الفائز الأول 10 آلاف جنيه، والثانى 5 آلاف،والثالث 3 آلاف جنيه، فى إطار حرص جامعة القاهرة على بناء شخصية طلابها بناء متكاملا.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، فى بيان صادر عن الجامعة إن علي الطالب المتقدم للمسابقة، تقديم فيديو مسجل، لمدة3دقائق، مع الالتزام بالقراءة وفق قواعد التلاوة الصحيحة، ويمكن الاشتراك بأية قراءة من القراءات السبع المعتمدة، ويشترط التفرد في الأداء، وعدم التقليد، ويرسل الفيديو المسجل علي إيميلyouth. cu. edu. [email protected] يوم20 رمضان.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة: نحاول استعادة روح المدارس المصرية الأصيلة في تلاوة القرآن دون تقليد، ومحاولة ايجاد جيل جديد من القراء يخاطب الوجدان ويرتقي بذوق الأداء والاستماع، جيل يكمل بروح جديدة الخط الذي بدأ بالشيخ محمد رفعت مرورًا بالشيوخ الحصري، والمنشاوي، وعبد الباسط، ومصطفى اسماعيل والبنا، حتى الشيخ محمود الخشت قارئ مسجد السيدة نفيسة.

وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلاب من ذوي المهارات والملكات المتفردة، وأصحاب التلاوات المتميزة، باعتبارهم نماذج تستحق التشجيع والتحفيز، انطلاقا من رؤية الجامعة واستراتيجيتها في بناء شخصيات طلابها، علي مختلف المستويات.