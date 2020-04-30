شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأسنان تطالب بصرف الزيادات القانونية بمكافأة أطباء الامتياز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد بدوى، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، أحقية أطباء الأسنان بالامتياز بزيادة مكافأتهم إلى 2200 جنيه، طبقا لنص المادة 5 مكرر من القانون رقم 136 لعام 1988 بتعديل قانون مزاولة طب الأسنان، التى تنص على معاملة خريجي كلية طب الأسنان خلال سنة التدريب الإجبارى المعاملة المالية والعينية المقررة لخريجى كليات الطب خلال فترة تدريبهم.

وأوضح بدوى، فى بيان، أن المادة (3 مكرر) من القانون 154 لعام 2019، نصت على منح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية تعادل (80%) من إجمالي ما يتقاضاه شاغل وظيفة "طبيب مقيم"، كما جاء قرار رئيس الجمهورية بتفعيل نص القانون مع احتساب الزيادة التى تمت لبدل المهن الطبية مؤخرا لتصبح مكافأة التدريب 2200 جنيه.

وأشار الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، أنه بذلك فإن كل تعديل في المعاملة المادية والعينية لأطباء الامتياز من خريجي كليات الطب يسري مباشرة على أطباء الامتياز من خريجي كليات طب الاسنان بنص المادة (5 مكرر) من القانون 136 لعام 1988، مطالبا باتخاذ ما يلزم نحو قيام جميع كليات الطب بصرف مكافأة أطباء الإمتياز بقيمة تعادل 80% من إجمالي ما يتقاضاه الطبيب المقيم، تطبيقا لنص القانون.

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من ناحية أُخرى، كانت قد أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، إنها تنسق بشكل مباشر مع الإدارة المركزية لطب الأسنان، وإدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة، وذلك لإنهاء إجراءات دفعة خريجى عام 2018 الطارئة فقط، وتأجيل باقى الاجراءات غير الطارئة أو التى يمكن أن تتم فى أى وقت آخر، وتحتاج إلى حضور الأطباء إلى ديوان النقابة أو الوزارة، تنفيذا للتعليمات وتوجيهات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وطالبت نقابة أطباء الأسنان، فى بيان، الأطباء خريجى دفعة 2018، عدم الحصول على أى معلومات إلا من خلال الإدارات المعنية، والنقابة العامة، فيما يتعلق بشئون الدفعة، مشيرة إلى أنه يبتم الإعلان بشكل رسمى من قبل النقابة أو الوزارة فور الإنتهاء من الاتفاق على الاجراءات التى سيتم اتباعها.