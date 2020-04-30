شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ حملات لإزالة مخالفات البناء والإشغالات فى 5 أحياء غرب القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت محافظة القاهرة حملاتها لإزالة العقارات المخالفة ومخالفات البناء، بالتزامن مع تنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حيث نفذت أحياء المنطقة الغربية عدد من الحملات لإزالة مخالفات البناء.

ونفذ حى غرب القاهرة حملة أسفرت عن إيقاف أعمال مخالفة 20 شارع سرايا الجزيرة بالزمالك، وإيقاف أعمال مخالفة بـ23 شارع إسماعيل محمد، وأخرى بشارع كورنيش النيل، كما تم إيقاف أعمال مخالفة بنادى القاهرة، بالإضافة الى ازالة اعمال مخالفة بدون ترخيص بالمحل 72 شارع القصر العينى بجاردن سيتى.

كما نفذ حي باب الشعرية حملة أسفرت عن إزالة الرصيف المخالف المواجه للمحلات من ناصية درب المحكمة حتي فرع شركة اتصلات we بشارع بورسعيد – باب الشعرية واعادة الشئ لأصلة.

وفى حى عابدين تم إزالة تنده معدنية بدون ترخيص 40 شارع قصر النيل ، ونفذ قرار الازالة بممر الكائن في 11 سيد البيلاوى.

وفى حى الموسكي تم إزالة اعلانات مخالفه بشارع الجيش وشارع بور سعيد، وإزالة إعلانات وبروز غير مرخصه بشارع الدرب الجديد ، وإزالة مخالفة بمحل بالعقار 10 الترجمان ، ازاله التعديات و البروز المخالفة والسقفيات المخالفة وكذلك التندات بشارع الشواذلية ، وازالة جميع التندات والأرصفة المخالفة بشارع ابو الحسن خلف بنك مصر فرع بين الصورين.

كما نفذ حي الازبكية حملة أسفرت عن إيقاف أعمال مخالفة تابعة لكشك بسور كنيسة الادفنتيست بميدان الاسعاف من ش الجلاء.

و شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على ضرورة استمرار هذه الحملات وخاصة في نهار شهر رمضان كما وجه سيادته بضرورة تكثيف التواجد الميداني خلال ساعات الحذر حتى لا يستغل المخالفون هذه الفترات لارتكاب المخالفات .

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كما واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال باستمرار تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.













