شكرا لقرائتكم خبر عن بيان لنقابة الأطباء: 90 حالة إصابة بكورونا لأطباء وإجراء مسح للفرق الطبية ضرورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ايهاب الطاهر، أمين عام النقابة العامة للأطباء، إن النقابة ليس لديها حصر دقيق بأعداد الأطباء المصابين بفيروس كورونا، إلا أنه حسب أخر إحصائيات وصلت من النقابات الفرعية بالمحافظات، بلغ عدد الإصابات 90 طبيبا بشريا مصابا، لافتا إلى أن العدد مرشح للزيادة، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية كان لها تقريريوم 13 ابريل، اوضحت فيه إن عدد الاصابات في الفرق الطبية 13٪من عدد الاصابات داخل مصر .

وأضاف الطاهر، فى بيان، لذلك لا بد من توفير الحماية وكل وسائل الوقاية للفريق الطبي حتى يستطيع الاستمرار في مواجهه المرض ولايكون عرضه للعدوى، وخاطبنا وزارة الصحة بطلب واضح وهو إجراء مسح لكل أعضاء الفريق الطبي على فترات متباعدة حتى يسهل اكتشاف المصابين مبكرا ونعزلهم.

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وتابع: وهناك اجراءات رسمية والنقابة نفسها هى التى تديرتحقيقات مع كل من يثبت مخالفته لأصول المهنة ومخالفة قواعد مكافحة العدوي لأنه يضر بطبيب آخر ويضر للمجتمع .