شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الأسقف.. استقالة القمص جرجس الأنطونى وكيل إيبراشية ملبورن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إيبارشية ملبورن وتوابعها، استقالة القمص جرجس الأنطونى كوكيل عام للإيبارشية بعد عامين من الخدمة، وقدم القمص جرجس استقالته إلى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الذى قبلها وعين القمص دانيال جابرييل خلفًا له، إذ قام قداسة البابا تواضروس بتعيين القمص دانيال جابرييل، عميدًا لكلية القديس أثناسيوس الإكليريكية بأستراليا، فى يونيو من العام الماضى.

وكان القمص دانيال، كاهن كنيسة الملاك ميخائيل والقديس الأنبا أنطونيوس، بحى أوكلى فى مدينة ملبورن قد سيم كاهنًا يوم 29 ديسمبر عام 2002؛ وهو حاصل على شهادة بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) والدكتوراه في علم الأدوية من جامعة ملبورن إضافة الى دبلومة فى علم اللاهوت من جامعة اللاهوت بملبورن.

كان الأنبا سوريـال أسقف ملبورن قد تقدم باستقالته للبابا تواضروس العام الماضي، وهو الأمر الممنوع كنسيا ثم تدخلت وساطات وذهب الأسقف للخدمة في إيبراشية لوس أنجلوس.

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وتعيش الكنيسة هذه الأيام، أيام الخماسين وهى فترة الخمسين يومًا المحصورة بين عيد الفصح "أى عيد القيامة"، وعيد الخمسين "أى عيد العنصرة" وهى فترة فرح فلا يُصام فيها، ويجرى الطقس فيها باللحن الفرايحى، ويُحتفل فيها يوميًا بذكرى قيامة المسيح من بين الأموات.

يسمى كل يوم أحد من آحاد الخماسين المقدسة باسم مختلف، الأحد الأول هو أحد توما تلميذ المسيح الذى تشكك فى القيامة ثم عاد وآمن بها، والأحد الثانى يسمى بأحد الحياة الأبدية، أما الأحد الثالث، فهو أحد السامرية، والأحد الرابع يسمى بنور العالم، والأحد الخامس يطلق عليه الطريق والحق والحياة، لكن الأحد السادس يطلق عليه انتظار الروح القدس، فيما يسمى الأحد السابع بعيد العنصرة.