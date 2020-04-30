شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تنتهى من مواصفات المخازن العملاقة 6 مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اللجنة المشكلة بقرار من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعها الثاني برئاسة الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية لإعداد ومراجعة اشتراطات ومواصفات المخازن الاستراتيجية المقرر تنفيذها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى 7 محافظات وهم "الجيزة ، بنى سويف، وقنا،والقليوبية، والغربية، والاسماعيلية والبحيرة " بهدف زيادة المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية الى 8 أو 9 أشهر.

وشارك فى الاجتماع أعضاء اللجنة ، اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزاة التموين واللواء شريف باسيلى رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بوزارة التموين وأحمد يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية وعلاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصرى، ومحمد المصرى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية نائبا عن المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، والمهندس أشرف عفيفى، رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة وحضور الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات المصرية وأحمد العطيفى مستشار كبرى الشركات العالمية المتخصصة في انشاء وتشغيل وإدارة اللوجستيات ومحمد فريد ممثل عن احدى الشركات المتخصصة وايضا حضور ممثلين عن القطاع الخاص من ذوى الخبرة .

وصرح الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على الانتهاء من دراسة ومراجعة النسخه المبدئية من المواصفات الفنية للمخازن الاستراتيجية العملاقة حتى يوم 6 مايو 2020 ،حيث تعكف اللجنة حاليا على تحديد المواصفات الفنية النهائية لانشاء وتشغيل المخازن الاستراتيجية التى تستهدف تخزين السلع الاساسية "22 سلعة "على شكل منتج نهائى قابل للتوزيع، حيث سيتم انشاء 7 مخازن استراتيجية فى 7 محافظات على مساحة تتراوح من 60 الى 100 فدان وباستثمارات تصل الى 3 مليارات جنيه لكل مخزن ، مع مراعاة اشتراطات السلامة المهنية واساليب التداول المناسبة داخل المخازن وكذلك المواصفات الفنية التى تتعلق بمواصفة الصنف المراد تخزينه وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .

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وأضاف " عشماوى " أنه جارى مراجعة المواصفات الفنية للمخازن بعد الاطلاع على معايير واشتراطات المخازن فى العديد من الدول ،خاصة وأن ذلك يعد لأول مره فى مصر بانشاء مخازن ذات مواصفات فنية وفقا للمعايير والاشتراطات الدولية وطبقا لتصنيفات السلع الاساسية التى سيتم تخزينها مثل مواصفات التخزين المبرد للفواكة والخضروات وكذلك مواصفات ثلاجات التجميد لتخزين الاسماك وأيضا مواصفات ثلاجات اللحوم والدواجن وكذلك معايير تخزين الحبوب والبقوليات ،وانه بمجرد الانتهاء من مراجعة اشتراطات ومواصفات المخازن الاستراتيجية سيتم طرحها على كبار المستثمرين والشركات العالمية المتخصصة وان فتره تنفيذ المشروع تتراوح من 2 الى 3 سنوات .

وأشار عشماوى إلى أن المخازن الاستراتيجية العملاقة المقرر إنشاؤها ستعمل وفقا لأحدث التكنولوجيات من خلال غرف تحكم لمعرفة أرصدة السلع الاساسية طوال الوقت ،وكذلك الكميات التى سيتم تخزينها من هذه المنتجات ،حيث قد تتجاوز 21 سلعة أساسية من التى يتم توفيرها شهريا ضمن المقررات التموينية وتوزيعها على أكثر من 70٪؜ من المواطنين المستفيدين من منظومة الدعم وغيرها من السلع الاخرى التى ستطرح فى الاسواق ،وأيضا قد يكون هناك أماكن لمنتجات الخضراوات والفاكهة ضمن هذه المخازن، مما سيعمل على زيادة المنتجات المطروحة الأمر الذى سينعكس بشكل ايجابى على انخفاض الأسعار ، لافتا الى أن هذا المشروع القومى سيتم تنفيذه على الأراضى المملوكة للدولة وطرحها بنظام حق الانتفاع على كبار المستثمرين ، وأن حوالى 40% من السلع التى سيتم تخزينها ستكون لصالح وزارة التموين ،كما ان الوزارة ستحدد أنواع السلع التى سيتم تخزينها وفقا لقرب أماكن " زراعة ،استيراد ،انتاج هذه السلع لتوفير تكاليف النقل ،وكذلك الأمر بالنسبة للمنتجات المستوردة حيث سيتم تخزينها فى الأماكن القريبة من الموانئ.