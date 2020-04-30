شكرا لقرائتكم خبر عن غدا ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 31 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الجمعة، ارتفاعا آخر بدرجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسا مائلا للحرارة نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقسا معتدلا نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط غربا.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية ، وفى شمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس حار نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة، بالقاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجات، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 16 درجات، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجات، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجات، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجات، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة.

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و يشهد اليوم الخميس، ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويشهد الوجه البحرى طقس معتدل نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة .

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس لطيف نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية ، وفى شمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة.