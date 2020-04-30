إنفو جراف.. جدول صـرف معاشات شهر مايو بعد إجراء تعديل بمناسبـة عيد العمال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إجراء تعديل على الخطة الخاصه بصرف معاشات شهر مايو تماشيا مع ما تقرر اعتبار يوم السبت 2 من مايو إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، بحيث يكون أول يوم لصرف المعاشات من مكاتب البريد ومنافذ الهيئة القومية للتامينات في يوم الأحد 3 مايو ،وذلك في اطار خطة الدولة للتيسير على اصحاب المعاشات و ضمان سلامتهم ،وبالتالي تكون جميع المعاشات متاحه للصرف من البطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من الصرافات الالية "ATM" اعتباراً من صباح غدا الجمعة بدون حد اقصي .
"الخليج 365 " ينشر تقريرا معلوماتيا عن مواعيد صرف معاشات مايو بعد إجراء تعديلات بمناسبة عيد العمال فى نقاط محددة .
1-أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه سيقومون بالصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال أيام الأحد و الاثنين الموافق ( 3-4 ) من شهر مايو
2- فئه من يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه فسيقومون بالصرف أيام " الثلاثاء والاربعاء " الموافق ( 5-6 ) من شهر مايو
3- أما اصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها فسيقومون بالصرف يومى الخميس و السبت 7 – 9 مايو
4- فئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الايام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم بداية من يوم الاحد الموافق 10 مايو .
5-يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك لاصحاب المعاشات اعتباراً من اول يوم عمل بالبنوك وهو يوم الأحد 3 مايو .
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